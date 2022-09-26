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Мобилизованных освободили от платы за оформление доверенностей у нотариусов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Получить такие услуги можно будет без очереди при наличии повестки.

Мобилизованных освободили от платы за оформление доверенностей у нотариусов

Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других, сообщил РБК.

Кроме того, палата решила открыть в регионах дежурные нотариальные конторы, которые будут работать и в выходные. Организацией таких пунктов займется нотариальная палата каждого субъекта России.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.

После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников. Большинство предприятий сейчас интересуется тем, в какой степени они могут рассчитывать на бронь для сотрудников. 

Компании создают списки тех, кто может быть мобилизован, и пытаются в своих курирующих министерствах прояснить, насколько возможна бронь. С этим вопросом бизнес обращается и в профильные отраслевые ассоциации, объясняя собственную социальную или стратегическую значимость. 

Фото на обложке: Aleksandr Lupin / Shutterstock

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