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В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе мобильного приложения Сбербанка — «Сбербанк Онлайн» — произошел сбой.

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

При попытке входа клиенты видят сообщение о том, что приложение временно недоступно. Пользователям предлагается попробовать войти в него «через 15 минут».

Клиенты с включенным VPN видят сообщение о необходимости переключиться «на другую сеть» — мобильную или Wi-Fi.

Банк занимается восстановлением сервиса.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

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