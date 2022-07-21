В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

При попытке входа клиенты видят сообщение о том, что приложение временно недоступно. Пользователям предлагается попробовать войти в него «через 15 минут».

Клиенты с включенным VPN видят сообщение о необходимости переключиться «на другую сеть» — мобильную или Wi-Fi.

Банк занимается восстановлением сервиса.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock