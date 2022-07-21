В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка — «Сбербанк Онлайн» — произошел сбой.
При попытке входа клиенты видят сообщение о том, что приложение временно недоступно. Пользователям предлагается попробовать войти в него «через 15 минут».
Клиенты с включенным VPN видят сообщение о необходимости переключиться «на другую сеть» — мобильную или Wi-Fi.
Банк занимается восстановлением сервиса.
Фото на обложке: FellowNeko /
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