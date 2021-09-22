Большая часть россиян испытывала трудности при использовании мобильного банка — исследование

Более 90% россиян регулярно пользуются банковскими приложениями, но значительная часть из них испытывала неудобства при работе с мобильным банком, свидетельствую данные опроса «Райффайзенбанка», с которыми ознакомился RB.ru.

Респонденты признались, что не могли найти информацию или выполнить нужно действие.

За помощью в колл-центр обращались 60% из них, а 15% — шли в ближайшее отделение. Еще 38% обращались за помощью к членам семьи или друзьям, а 17% разбирались самостоятельно или искали ответ в интернете.

Среди опрошенных лишь 23% полностью довольны своим банковским приложением. Почти 30% хотели бы, чтобы оно было проще и удобнее, 26% расширили бы его функционал, а 18% предпочли бы, чтобы приложение можно было персонализировать. Эстетической привлекательностью приложения не удовлетворены всего 3% опрошенных.

В исследовании участвовали 800 россиян в возрасте от 18 до 70 лет.