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Большая часть россиян испытывала трудности при использовании мобильного банка — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 90% россиян регулярно пользуются банковскими приложениями, но значительная часть из них испытывала неудобства при работе с мобильным банком, свидетельствую данные опроса «Райффайзенбанка», с которыми ознакомился RB.ru.

Большая часть россиян испытывала трудности при использовании мобильного банка — исследование

Респонденты признались, что не могли найти информацию или выполнить нужно действие.

За помощью в колл-центр обращались 60% из них, а 15% — шли в ближайшее отделение. Еще 38% обращались за помощью к членам семьи или друзьям, а 17% разбирались самостоятельно или искали ответ в интернете.

Среди опрошенных лишь 23% полностью довольны своим банковским приложением. Почти 30% хотели бы, чтобы оно было проще и удобнее, 26% расширили бы его функционал, а 18% предпочли бы, чтобы приложение можно было персонализировать. Эстетической привлекательностью приложения не удовлетворены всего 3% опрошенных.

В исследовании участвовали 800 россиян в возрасте от 18 до 70 лет.

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Фото: iJeab / Shutterstock

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