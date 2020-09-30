Роскачество определило лучшие мобильные браузеры для смартфонов

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование наиболее популярных мобильных браузеров для платформ iOS и Android и назвал лучшие из них. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Всего Роскачество протестировало 24 приложения в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (10 для iOS и 14 для Android), в том числе анализировались предустановленные приложения вроде Safari и Samsung Internet.

Исследование показало, что в среднем приложения для Android более функциональные, чем для iOS. Например, в половине «яблочных» браузеров нельзя создать папку для закладок, ни в одном (кроме Safari) нельзя сохранить ссылку на рабочем столе.

Кроме того, ни один браузер на iOS, кроме встроенного Safari, не дает настроить доступ сайта к функциям iPhone, и ни один (в том числе Safari) не позволяет получать пуш-уведомления от веб-ресурсов.

У всех браузеров на iOS и у половины браузеров на Android отсутствует функция удаления файлов cookie и данных сайтов при выходе из браузера. Голосовой ввод на iOS отсутствует у 40% браузеров, а на Android имеется у всех браузеров, кроме Huawei.

Но у браузеров для iOS есть преимущества перед Android-версиями. В среднем они демонстрируют чуть более высокие результаты по быстродействию, а также информационной безопасности. Однако более 60% исследованных приложений передают собранные данные третьей стороне.

По итогам тестов на безопасность ни одно приложение не получило максимального балла. Лучший результат – у Safari (4,7 балла). Среди браузеров на Android первое место получил «Яндекс.Браузер».