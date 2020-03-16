Операторы связи спрогнозировали падение доходов в 2020 году из-за коронавируса

Российские операторы связи спрогнозировали снижение доходов от международного роуминга в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл» уже зафиксировали сокращение выезжающих за рубеж абонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

МТС уже видит «обнуление роуминга» по Италии, Китаю и другим странам, сообщил президент компании Алексей Корня. Сейчас на роуминг приходится около 2% выручки МТС, которая по итогам 2019 года составила 476,1 млрд рублей.

На 2020 год МТС прогнозирует рост выручки всего на 3% с учетом изменения потребления роуминга, в то время как прогноз на 2019 год составлял 6–7%.

Снижение количества роуминговых абонентов в ряде «стран коронавируса» наблюдают и в «Вымпелкоме». Максимальное снижение, по словам представителя оператора, наблюдается в Китае, где оно по итогам февраля составило 50% к аналогичному периоду прошлого года.

Первые признаки сокращения выезжающих за рубеж клиентов, особенно в страны Азии и южной Европы, заметили и в «Мегафоне». В компании также ожидают «давления на роуминговые доходы» в 2020 году.

В Tele2 констатируют, что снижение роуминговых доходов неизбежно из-за сокращения туристических потоков, отмены развлекательных, спортивных и деловых мероприятий. Объем недополученных доходов будет зависеть от развития ситуации, отметили в компании.

Если ситуация с коронавирусом продлится, операторы не только недосчитаются выручки от роуминга, но и понесут прямые убытки из-за договоренностей по взаиморасчетам с роуминговыми партнерами, считает руководитель Content Review Сергей Половников.

«Если партнеры не пойдут навстречу и не изменят условия из-за форс-мажора, выпадающие доходы операторы будут компенсировать корректировкой роуминговых и базовых тарифов уже к началу лета», — уверен он.

Могут быть отменены услуги безлимитного интернета в роуминге, а базовые тарифы подорожают на 10–15%, полагает эксперт.

На роуминговые тарифы повлияет и снижение курса рубля, считает управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

Фото: Unsplash