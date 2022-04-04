«Коммерсантъ» узнал о планах запуска в Крыму нового мобильного оператора

Банк «Россия» планирует выделить 3 млрд рублей в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора. Партнером проекта может стать связанный с «Ростелекомом» крымский провайдер «Миранда-медиа».

Планируется, что новый оператор будет работать на базе сетей стандарта 4G, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Вопрос с выделением частотного спектра уже решен.

Партнером проекта, по данным собеседников газеты, может стать крымский провайдер «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому») — под его контролем находится ООО «Элемтэ-Инвест», у которого есть лицензии на оказание услуг мобильной связи. Это же юрлицо находится в залоге у банка «Россия».

Минцифры сообщило газете, что поддерживает создание оператора мобильной связи в Крыму и готово «оказывать содействие операторам для выхода на рынок в республике как на федеральном, так и на региональном уровнях».

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики говорят о том, что суммы в 3 млрд рублей хватит только на покрытие связью ключевых точек в крупных городах. Для масштабирования потребуется гораздо больше инвестиций.

Кто сейчас работает в Крыму:

Сейчас на полуострове действуют несколько локальных операторов мобильной связи: «К-телеком» (бренд Win mobile), «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл» — только в Севастополе.

Крупнейшая «четверка» российских операторов — МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 — не ведет деятельность в регионе из-за угрозы санкций, при использовании их услуг в Крыму действует роуминг.

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