Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания бывшего министра Реймана начала работать над российским конкурентом Android

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«НТЦ ИТ Роса» бывшего министра связи Леонида Реймана начала разработку мобильной операционной системы (ОС) – конкурента Android. Новая ОС может стать вторым российским продуктом в этом классе.

Компания бывшего министра Реймана начала работать над российским конкурентом Android

О разработке РБК сообщили два источника на рынке. По информации одного из них, продукт собираются представить на форуме «Армия-2022», который состоится в августе. Гендиректор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств», однако отказался раскрывать конкретные детали.

  • «НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» принадлежит Леониду Рейману, который с 1999 по 2008 год возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) руководил и им. В 2008–2010 годах Рейман занимал пост советника президента Дмитрия Медведева, после чего ушел развивать собственный бизнес.
  • «НТЦ ИТ Роса» появилась 2010 году и до сих пор специализировалась на создании ОС на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Несколько ее продуктов внесены в реестр российского софта. 

Сейчас в реестре российского софта числится только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», ее разработчик — компания «Открытая мобильная платформа». Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского».

Опрошенные РБК эксперты считают, что создавать принципиально новую ОС дорого: в России для этого нет нужных ресурсов. Сейчас на рынке представлены две основные операционные системы — iOS и Android, напомнил создатель LiveInternet Герман Клименко, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
  2. 2 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
  3. 3 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
  4. 4 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
  5. 5 Новые тренды в Android-разработке: отчет из Сан-Франциско
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ