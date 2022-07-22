Компания бывшего министра Реймана начала работать над российским конкурентом Android

«НТЦ ИТ Роса» бывшего министра связи Леонида Реймана начала разработку мобильной операционной системы (ОС) – конкурента Android. Новая ОС может стать вторым российским продуктом в этом классе.
О разработке РБК сообщили два источника на рынке. По информации одного из них, продукт собираются представить на форуме «Армия-2022», который состоится в августе. Гендиректор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств», однако отказался раскрывать конкретные детали.
- «НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» принадлежит Леониду Рейману, который с 1999 по 2008 год возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) руководил и им. В 2008–2010 годах Рейман занимал пост советника президента Дмитрия Медведева, после чего ушел развивать собственный бизнес.
- «НТЦ ИТ Роса» появилась 2010 году и до сих пор специализировалась на создании ОС на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Несколько ее продуктов внесены в реестр российского софта.
Сейчас в реестре российского софта числится только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», ее разработчик — компания «Открытая мобильная платформа». Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского».
Опрошенные РБК эксперты считают, что создавать принципиально новую ОС дорого: в России для этого нет нужных ресурсов. Сейчас на рынке представлены две основные операционные системы — iOS и Android, напомнил создатель LiveInternet Герман Клименко, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android».
Фото на обложке: Unsplash
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