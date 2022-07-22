Компания бывшего министра Реймана начала работать над российским конкурентом Android

«НТЦ ИТ Роса» бывшего министра связи Леонида Реймана начала разработку мобильной операционной системы (ОС) – конкурента Android. Новая ОС может стать вторым российским продуктом в этом классе.

О разработке РБК сообщили два источника на рынке. По информации одного из них, продукт собираются представить на форуме «Армия-2022», который состоится в августе. Гендиректор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств», однако отказался раскрывать конкретные детали.

«НТЦ ИТ Роса» через ООО «Альтернатива капитал» принадлежит Леониду Рейману, который с 1999 по 2008 год возглавлял Государственный комитет по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) руководил и им. В 2008–2010 годах Рейман занимал пост советника президента Дмитрия Медведева, после чего ушел развивать собственный бизнес.

«НТЦ ИТ Роса» появилась 2010 году и до сих пор специализировалась на создании ОС на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Несколько ее продуктов внесены в реестр российского софта.

Сейчас в реестре российского софта числится только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», ее разработчик — компания «Открытая мобильная платформа». Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского».

Опрошенные РБК эксперты считают, что создавать принципиально новую ОС дорого: в России для этого нет нужных ресурсов. Сейчас на рынке представлены две основные операционные системы — iOS и Android, напомнил создатель LiveInternet Герман Клименко, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android».

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