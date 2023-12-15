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Российская модель с киберпротезом снялась для европейского глянцевого журнала L'Officiel

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская кибермодель Вероника Левенец с механическим протезом снялась для журнала L'Officiel Austria. Протез для съемки изготовила «Моторика», он инкрустирован 6 тыс. камнями Swarovski. Ранее Левенец попала на обложку глянцевого журнала Grazia Magazine.

Российская модель с киберпротезом снялась для европейского глянцевого журнала L'Officiel

Российская модель Вероника Левенец снялась для журнала L'Officiel Austria. Фотографии со съемок предоставили в пресс-службе компании «Моторика», амбассадором которой является модель. 

Один из протезов, с которым снялась Левенец – Manifesto «Бриллиантовая рука» – инкрустирован 6 тыс. камнями Swarovski.

Второй протез также изготовила «Моторика», он получил название CYBI. 

Модель Вероника Левенец живет с аплазией – врожденной особенностью развития конечностей.

В 2022 году Левенец попала на обложку глянцевого журнала Grazia Magazine.

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