Российская модель с киберпротезом снялась для европейского глянцевого журнала L'Officiel

Российская кибермодель Вероника Левенец с механическим протезом снялась для журнала L'Officiel Austria. Протез для съемки изготовила «Моторика», он инкрустирован 6 тыс. камнями Swarovski. Ранее Левенец попала на обложку глянцевого журнала Grazia Magazine.
Российская модель Вероника Левенец снялась для журнала L'Officiel Austria. Фотографии со съемок предоставили в пресс-службе компании «Моторика», амбассадором которой является модель.
Один из протезов, с которым снялась Левенец – Manifesto «Бриллиантовая рука» – инкрустирован 6 тыс. камнями Swarovski.
Второй протез также изготовила «Моторика», он получил название CYBI.
Модель Вероника Левенец живет с аплазией – врожденной особенностью развития конечностей.
В 2022 году Левенец попала на обложку глянцевого журнала Grazia Magazine.
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