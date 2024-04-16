«Модульбанк» запустил b2b-переводы через СБП

«Модульбанк» запустил переводы «от бизнеса к бизнесу» через Систему быстрых платежей (СБП). Они доступны круглосуточно и работают моментально. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Максимальная комиссия за перевод на любом тарифе составит не более 19 рублей. Имеется ограничение: нельзя переводить более 1 млн рублей в рамках одного платежа, при этом на количество переводов в день или месяц ограничений нет.

Перевести деньги можно за пару кликов: получатель присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ней или сканирует код, подтверждает платеж в личном кабинете своего банка.

b2b-переводы доступны с 1 апреля. Подключить их можно в личном кабинете банка.

Ранее «Модульбанк» расширил сервис комплексной юридической поддержки для бизнеса. Теперь юрист от банка может заняться оформлением лицензий, защитой интеллектуальной собственности, оценить судебную перспективу и защищать интересы предпринимателя в суде.

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