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«Модульбанк» начнет защищать интересы предпринимателей в суде

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Модульбанк» расширил сервис комплексной юридической поддержки для бизнеса, говорится в сообщении компании. Теперь юрист от банка может заняться оформлением лицензий, защитой интеллектуальной собственности, оценить судебную перспективу и защищать интересы предпринимателя в суде. 

«Модульбанк» начнет защищать интересы предпринимателей в суде

Ранее юристы занимались только договорами и другими документами.

Банк предлагает услугу «Модульюрист» — это полноценная юридическая служба, которая дает доступ к юристам со стажем работы от десяти лет. Сервис стартовал осенью 2022 года, стоимость составляет от 1490 рублей в месяц, что, как отмечает банк, «в десятки раз дешевле штатного юриста». 

Юрист от «Модульбанка» проводит консультации по правовым вопросам, разрабатывает и анализирует проекты договоров, в том числе для внешнеэкономической деятельности, освещает риски и укрепляет позицию компании, помогает досудебно решить спор с контрагентом.

Раз в год юристы банка актуализируют составленные договоры в соответствии с изменениями законодательства — это бесплатно в рамках подписки на сервис.

Среди новых услуг 2023 года: возможность заказать правовой аудит всей документации компании, услуга дью-дилидженса для крупных сделок, слияний и поглощений и услуги по представлению интересов клиента в судах всех инстанций. 

Фото на обложке: Unsplash

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