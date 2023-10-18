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«Модульбанк» начал открывать счета физлицам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Модульбанк» впервые начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту физического лица — «Маркет Карту», говорится в сообщении банка. Этот продукт предназначен для ИП, которые торгуют на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами «Модульбанка». 

«Модульбанк» начал открывать счета физлицам

Карта позволяет работать с торговой выручкой с маркетплейсов — предприниматель сможет быстро отправлять себе нужные суммы.

«Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту — внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя выручку на сторонние счета физлиц и не попадая лишний раз под внимание финмониторинга», — говорится в сообщении банка.

С «Маркет Карты» также можно делать переводы по номеру телефона, расплачиваться в обычных и онлайн-магазинах через СБП, снимать торговую выручку в любых банкоматах с комиссией в 1%, делать переводы по миру через сторонние сервисы.

«Мы впервые в истории "Модульбанка" запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей <…>. Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов на маркетплейсах с учетом их потребностей и сценариев потребления, и пока будет доступна только в этом сегменте», — сообщил председатель правления «Модульбанка» Павел Семенов.

Предприниматели, которые обслуживаются на селлер-тарифах кредитной организации, могут выпустить «Маркет Карту» бесплатно в приложении банка.

Фото на обложке: Unsplash

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