«Модульбанк» начал открывать счета физлицам

«Модульбанк» впервые начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту физического лица — «Маркет Карту», говорится в сообщении банка. Этот продукт предназначен для ИП, которые торгуют на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами «Модульбанка».
Карта позволяет работать с торговой выручкой с маркетплейсов — предприниматель сможет быстро отправлять себе нужные суммы.
«Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту — внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя выручку на сторонние счета физлиц и не попадая лишний раз под внимание финмониторинга», — говорится в сообщении банка.
С «Маркет Карты» также можно делать переводы по номеру телефона, расплачиваться в обычных и онлайн-магазинах через СБП, снимать торговую выручку в любых банкоматах с комиссией в 1%, делать переводы по миру через сторонние сервисы.
«Мы впервые в истории "Модульбанка" запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей <…>. Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов на маркетплейсах с учетом их потребностей и сценариев потребления, и пока будет доступна только в этом сегменте», — сообщил председатель правления «Модульбанка» Павел Семенов.
Предприниматели, которые обслуживаются на селлер-тарифах кредитной организации, могут выпустить «Маркет Карту» бесплатно в приложении банка.
Фото на обложке: Unsplash
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