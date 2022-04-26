«Модульбанк» будет инвестировать в начинающие российские производства

«Модульбанк» запустил направление «Мануфактура», в рамках которого намерен «выращивать» производственные компании, которые сейчас требуются российской экономике. Банк готов участвовать в бизнесе как партнер: речь идет об инвестициях в производство и льготных кредитах на закупку сырья.

О запуске направления RB.RU узнал в «Модульбанке». Оставить заявку на подключение к «Мануфактуре» можно по ссылке.

Для участия необходимо быть клиентом банка и иметь собственное производство товаров, которые могли бы участвовать в импортозамещении, или готовый бизнес-план по запуску такого производства.

«Сегодня, когда экономика как никогда нуждается в предпринимателях, мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе небанковскую, для их роста и развития. На конец марта снижение импорта потребительских товаров составило 56%, это значит, что для наших производств появляется оперативный простор», — объяснил идею проекта член правления «Модульбанка» Павел Семенов.

В рамках «Мануфактуры» банк готов инвестировать в производство, поддерживать предпринимателей ресурсами и экспертизой, выдавать кредиты по льготным ставкам на закупку сырья или другие расходы.

«Модульбанк» готов заходить в проект как институциональный инвестор, выделенного фонда и критериев инвестирования у банка пока нет, уточнил его представитель. Условия инвестирования обсуждаются индивидуально.

Так, к «Мануфактуре» уже подключился завод по производству комбучи и натуральных лимонадов Rawish. «Модульбанк» вошел в производство как совладелец на 25%, сумма инвестиций не раскрывается.

Условия по кредиту также индивидуальны. «У нас уже есть программа льготного кредитования для селлеров под 6,5%. По мануфактурам процент будет начинаться от 6,5% в зависимости от специфики» — сообщил Павел Семенов.

В дальнейшем в «Мануфактуру» будут добавляться сервисы, которые позволят предпринимателю закрыть отдельные бизнес-процессы — от собственных цехов до закупок и маркетинга.

Фото на обложке: Unsplash