«Модульбанк» запустил бесплатный курс по маркетплейсам для предпринимателей

«Модульбанк» запустил бесплатный онлайн-курс для предпринимателей по торговле на маркетплейсах. Банк научит своих клиентов эффективно взаимодействовать с популярными площадками вроде Wildberries, Яндекс.Маркет, OZON и AliExpress.
Курс построен таким образом, чтобы помочь предпринимателям разобраться с особенностями работы маркетплейсов на каждом этапе от регистрации на торговой площадке до поставки товара и первой выручки.
Обучение проходит в онлайн-формате при поддержке кураторов с опытом торговли на маркетплейсах и работы с селлерами. Эксперты дают бизнесменам практические инструменты для работы на основных и наиболее популярных площадках.
Помимо общей информации о правилах работы на различных маркетплейсах в видео-уроках обучающей программы предусмотрены:
- гайды, как правильно и безопасно закупать товар, оформить витрину и продающие карточки,
- методички, как грамотно оформлять разрешительные документы, делать поставки на склад, стимулировать продажи,
- практические задания и тесты, которые проверяет преподаватель,
- и прямые эфиры с экспертами рынка.
По времени обучение занимает две недели.
«Курс всегда будет бесплатным для наших клиентов. Мы — банк, у нас нет цели заработать на инфобизнесе. Нам важно, чтобы в России росло количество реальных предпринимателей, и мы готовы в это вкладываться: давать инструменты, делиться экспертизой», — говорит член правления «Модульбанка» Павел Семенов.
В банке считают, что видеокурс подойдет широкому кругу предпринимателей: и новичкам, которые только задумываются о собственном проекте, и бренд-менеджерам, которые хотят зарабатывать на управлении товарными брендами, и опытным предпринимателям, которые намерены расширить бизнес за счет выхода на маркетплейсы.
Курс создан в рамках пакета опций «Маркетплейс». Предполагается, что после обучения предприниматели сразу начнут использовать полученные знания на практике, и тогда им пригодятся сопутствующие услуги банка — набор сервисов для обеспечения бизнеса на всех этапах работы с торговыми площадками (например, помощь в международных закупках или ведение бухгалтерского и налогового учета).
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Фото на обложке: Tima Miroshnichenko / Pexels
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