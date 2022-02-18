«Модульбанк» запустил бесплатный курс по маркетплейсам для предпринимателей

«Модульбанк» запустил бесплатный онлайн-курс для предпринимателей по торговле на маркетплейсах. Банк научит своих клиентов эффективно взаимодействовать с популярными площадками вроде Wildberries, Яндекс.Маркет, OZON и AliExpress.

Курс построен таким образом, чтобы помочь предпринимателям разобраться с особенностями работы маркетплейсов на каждом этапе от регистрации на торговой площадке до поставки товара и первой выручки.

Обучение проходит в онлайн-формате при поддержке кураторов с опытом торговли на маркетплейсах и работы с селлерами. Эксперты дают бизнесменам практические инструменты для работы на основных и наиболее популярных площадках.

Помимо общей информации о правилах работы на различных маркетплейсах в видео-уроках обучающей программы предусмотрены:

гайды, как правильно и безопасно закупать товар, оформить витрину и продающие карточки,

методички, как грамотно оформлять разрешительные документы, делать поставки на склад, стимулировать продажи,

практические задания и тесты, которые проверяет преподаватель,

и прямые эфиры с экспертами рынка.

По времени обучение занимает две недели.

«Курс всегда будет бесплатным для наших клиентов. Мы — банк, у нас нет цели заработать на инфобизнесе. Нам важно, чтобы в России росло количество реальных предпринимателей, и мы готовы в это вкладываться: давать инструменты, делиться экспертизой», — говорит член правления «Модульбанка» Павел Семенов.

В банке считают, что видеокурс подойдет широкому кругу предпринимателей: и новичкам, которые только задумываются о собственном проекте, и бренд-менеджерам, которые хотят зарабатывать на управлении товарными брендами, и опытным предпринимателям, которые намерены расширить бизнес за счет выхода на маркетплейсы.

Курс создан в рамках пакета опций «Маркетплейс». Предполагается, что после обучения предприниматели сразу начнут использовать полученные знания на практике, и тогда им пригодятся сопутствующие услуги банка — набор сервисов для обеспечения бизнеса на всех этапах работы с торговыми площадками (например, помощь в международных закупках или ведение бухгалтерского и налогового учета).

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Фото на обложке: Tima Miroshnichenko / Pexels