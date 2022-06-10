«Модульбанк» проведет встречу для предпринимателей о новом налоговом режиме — АУСН

23 июня в 19.00 состоится встреча для малого бизнеса, на которой представители «Модульбанка» и Федеральной налоговой службы (ФНС) расскажут об особенностях нового режима налогообложения — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) — и о том, каким компаниям она будет выгодна. Участие в мероприятии бесплатное, присоединиться можно будет онлайн.

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения запустят в тестовом режиме с 1 июля 2022 года. Перейти на нее смогут организации и ИП с пятью сотрудниками (или меньше) и выручкой до 60 млн рублей в год.

Благодаря АУСН предприниматели смогут не платить страховые взносы за себя и работников, сдавать меньше отчетности, в определенных случаях не платить НДС, а также избежать выездных налоговых проверок. По словам экспертов, переход на АУСН поможет малому бизнесу или ИП сэкономить на налогах до 3 млн рублей в год. Однако, у этого режима есть и свои особенности. Об этом и расскажут эксперты на предстоящей встрече.

Какие вопросы обсудят:

что такое АУСН и в чем отличие от УСН;

кому подойдет режим;

когда и как можно на него перейти;

как выглядит АУСН сегодня и каким его видят в ФНС через пять лет;

нужен ли бухгалтер при этом налоговом режиме;

какую поддержку может получить бизнес от ФНС на фоне текущей ситуации.

Спикеры:

Павел Семенов, член правления «Модульбанка»;

Владимир Мальцев, начальник управления оперативного контроля ФНС;

Никита Константинов, ​​управляющий директор «Модульбанка», модератор встречи.

Помимо этого у бизнеса есть шанс прислать свой вопрос, связанный с АУСН, и получить ответ на него во время встречи. Для этого нужно оставить свой вопрос по ссылке до 22 июня. Регистрация на мероприятие открыта на сайте.

Организаторы:

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