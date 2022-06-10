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«Модульбанк» проведет встречу для предпринимателей о новом налоговом режиме — АУСН

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 июня в 19.00 состоится встреча для малого бизнеса, на которой представители «Модульбанка» и Федеральной налоговой службы (ФНС) расскажут об особенностях нового режима налогообложения — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) — и о том, каким компаниям она будет выгодна. Участие в мероприятии бесплатное, присоединиться можно будет онлайн.

«Модульбанк» проведет встречу для предпринимателей о новом налоговом режиме — АУСН

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения запустят в тестовом режиме с 1 июля 2022 года. Перейти на нее смогут организации и ИП с пятью сотрудниками (или меньше) и выручкой до 60 млн рублей в год.

Благодаря АУСН предприниматели смогут не платить страховые взносы за себя и работников, сдавать меньше отчетности, в определенных случаях не платить НДС, а также избежать выездных налоговых проверок. По словам экспертов, переход на АУСН поможет малому бизнесу или ИП сэкономить на налогах до 3 млн рублей в год. Однако, у этого режима есть и свои особенности. Об этом и расскажут эксперты на предстоящей встрече.  

Какие вопросы обсудят:

  • что такое АУСН и в чем отличие от УСН; 
  • кому подойдет режим;
  • когда и как можно на него перейти;
  • как выглядит АУСН сегодня и каким его видят в ФНС через пять лет;
  • нужен ли бухгалтер при этом налоговом режиме;
  • какую поддержку может получить бизнес от ФНС на фоне текущей ситуации.

Спикеры:

  • Павел Семенов, член правления «Модульбанка»;
  • Владимир Мальцев, начальник управления оперативного контроля ФНС;
  • Никита Константинов, ​​управляющий директор «Модульбанка», модератор встречи.

Помимо этого у бизнеса есть шанс прислать свой вопрос, связанный с АУСН, и получить ответ на него во время встречи. Для этого нужно оставить свой вопрос по ссылке до 22 июня. Регистрация на мероприятие открыта на сайте.  

Организаторы:

  • «Модульбанк» — первый в России банк для предпринимателей, полностью частный. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также поддержку бухгалтера, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.
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Фото на обложке: eamesBot / Shutterstock

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