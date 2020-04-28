Основатели «Модульбанка» подали в суд на компанию и потребовали 400 млн рублей

В декабре 2019 года Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала. Их доли перешли Аветисяну, который теперь владеет 90,8%, еще 9,17% – у его партнера Шерзода Юсупова.

Все три основателя и «Модульбанк» расторгли трудовой контракт по соглашению сторон. Как указано в иске, банк брал на себя обязанность выплатить Петрову компенсацию за расторжение трудового договора.

Размер и порядок этой выплаты прописывался в соглашении: сначала «Модульбанк» не позднее 25 декабря выплачивает по 15 млн рублей каждому из основателей, а затем вплоть до середины лета выплачивает ежемесячными траншами так называемую компенсацию за расторжение трудового договора. Ее размер зависит от финансовых показателей банка.

Первые 15 млн банк выплатил, а дальше перестал действовать по плану. Как указано в иске Петрова, «Модульбанк», вопреки условиям соглашения, не предоставил расчет размера полагающейся основателям компенсации. Также банк не перечислил первый транш до 1 марта, который, по предварительным расчетам Петрова, должен был составлять 20% от всего размера компенсации минус уплаченные 15 млн – 18,1 млн рублей.

«Модульбанк» только 27 апреля получил извещение о предъявлении к нему исков со стороны бывших работников, сообщил представитель банка, но самих исковых требований не получал и с ними не знаком.

По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, – чистая прибыль «Модульбанка» по РСБУ за 2019 год на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка – 777 млн рублей. Далее из стоимости бизнеса в семь прибылей банка за 2019 год вычиталась первоначальная стоимость бизнеса (3 млрд рублей) и умножалась на долю основателей в бизнесе. В формуле учитывалось еще несколько параметров и показателей банка.

Итоговая сумма выплат, по предварительным расчетам основателей, должна составлять около 435 млн рублей на троих.