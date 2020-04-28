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Основатели «Модульбанка» подали в суд на компанию и потребовали 400 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Три основателя «Модульбанка» – Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута – подали в суд на компанию из-за нарушений трудовых соглашений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеки московских судов.

Основатели «Модульбанка» подали в суд на компанию и потребовали 400 млн рублей

Общий размер причитающихся трем основателям «Модульбанка» выплат по трудовому договору, по их расчетам, составляет более 400 млн рублей.

Расчет, на котором настаивают Петров, Новиков и Лагута, помимо массы арифметических ошибок содержит и фактические, сообщил «Ведомостям» представитель «Модульбанка»: произвести выплату по предложенному бывшими работниками расчету означает исказить отчетность банка в интересах бывших топ-менеджеров. В чем состоят эти искажения, он не объяснил. 

Если будет установлено, что условия для выплаты компенсации есть, выплата будет произведена, сообщил позднее предправления «Модульбанка» Александр Черствов.

«Модульбанк» заключил трудовой контракт с Петровым в 2014 году – именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в «Модульбанк» был переименован в 2016 году – Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. В «Модульбанк» его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн рублей.

В декабре 2019 года Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала. Их доли перешли Аветисяну, который теперь владеет 90,8%, еще 9,17% – у его партнера Шерзода Юсупова.

Все три основателя и «Модульбанк» расторгли трудовой контракт по соглашению сторон. Как указано в иске, банк брал на себя обязанность выплатить Петрову компенсацию за расторжение трудового договора.

Размер и порядок этой выплаты прописывался в соглашении: сначала «Модульбанк» не позднее 25 декабря выплачивает по 15 млн рублей каждому из основателей, а затем вплоть до середины лета выплачивает ежемесячными траншами так называемую компенсацию за расторжение трудового договора. Ее размер зависит от финансовых показателей банка.

Первые 15 млн банк выплатил, а дальше перестал действовать по плану. Как указано в иске Петрова, «Модульбанк», вопреки условиям соглашения, не предоставил расчет размера полагающейся основателям компенсации. Также банк не перечислил первый транш до 1 марта, который, по предварительным расчетам Петрова, должен был составлять 20% от всего размера компенсации минус уплаченные 15 млн – 18,1 млн рублей. 

«Модульбанк» только 27 апреля получил извещение о предъявлении к нему исков со стороны бывших работников, сообщил представитель банка, но самих исковых требований не получал и с ними не знаком.

По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, – чистая прибыль «Модульбанка» по РСБУ за 2019 год на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка – 777 млн рублей. Далее из стоимости бизнеса в семь прибылей банка за 2019 год вычиталась первоначальная стоимость бизнеса (3 млрд рублей) и умножалась на долю основателей в бизнесе. В формуле учитывалось еще несколько параметров и показателей банка.

Итоговая сумма выплат, по предварительным расчетам основателей, должна составлять около 435 млн рублей на троих.

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