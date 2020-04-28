Основатели «Модульбанка» подали в суд на компанию и потребовали 400 млн рублей
Три основателя «Модульбанка» – Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута – подали в суд на компанию из-за нарушений трудовых соглашений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеки московских судов.
Общий размер причитающихся трем основателям «Модульбанка» выплат по трудовому договору, по их расчетам, составляет более 400 млн рублей.
Расчет, на котором настаивают Петров, Новиков и Лагута, помимо массы арифметических ошибок содержит и фактические, сообщил «Ведомостям» представитель «Модульбанка»: произвести выплату по предложенному бывшими работниками расчету означает исказить отчетность банка в интересах бывших топ-менеджеров. В чем состоят эти искажения, он не объяснил.
Если будет установлено, что условия для выплаты компенсации есть, выплата будет произведена, сообщил позднее предправления «Модульбанка» Александр Черствов.
«Модульбанк» заключил трудовой контракт с Петровым в 2014 году – именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в «Модульбанк» был переименован в 2016 году – Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. В «Модульбанк» его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн рублей.
В декабре 2019 года Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала. Их доли перешли Аветисяну, который теперь владеет 90,8%, еще 9,17% – у его партнера Шерзода Юсупова.
Все три основателя и «Модульбанк» расторгли трудовой контракт по соглашению сторон. Как указано в иске, банк брал на себя обязанность выплатить Петрову компенсацию за расторжение трудового договора.
Размер и порядок этой выплаты прописывался в соглашении: сначала «Модульбанк» не позднее 25 декабря выплачивает по 15 млн рублей каждому из основателей, а затем вплоть до середины лета выплачивает ежемесячными траншами так называемую компенсацию за расторжение трудового договора. Ее размер зависит от финансовых показателей банка.
Первые 15 млн банк выплатил, а дальше перестал действовать по плану. Как указано в иске Петрова, «Модульбанк», вопреки условиям соглашения, не предоставил расчет размера полагающейся основателям компенсации. Также банк не перечислил первый транш до 1 марта, который, по предварительным расчетам Петрова, должен был составлять 20% от всего размера компенсации минус уплаченные 15 млн – 18,1 млн рублей.
«Модульбанк» только 27 апреля получил извещение о предъявлении к нему исков со стороны бывших работников, сообщил представитель банка, но самих исковых требований не получал и с ними не знаком.
По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, – чистая прибыль «Модульбанка» по РСБУ за 2019 год на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка – 777 млн рублей. Далее из стоимости бизнеса в семь прибылей банка за 2019 год вычиталась первоначальная стоимость бизнеса (3 млрд рублей) и умножалась на долю основателей в бизнесе. В формуле учитывалось еще несколько параметров и показателей банка.
Итоговая сумма выплат, по предварительным расчетам основателей, должна составлять около 435 млн рублей на троих.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter