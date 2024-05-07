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Частные инвесторы вложили в апреле в ценные бумаги на Мосбирже рекордный в 2024 году объем средств

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Совокупный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и достиг 94,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Частные инвесторы вложили в апреле в ценные бумаги на Мосбирже рекордный в 2024 году объем средств

Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций — 4,9 млрд рублей.

Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам апреля превысило 31,5 млн, они открыли 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле провели почти 4 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями достигла 76,6%, в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.

Самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов в апреле 2024 года:

  • обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно),
  • акции ЛУКОЙЛа (14,5%),
  • «Газпрома» (13,5%),
  • «Яндекса» (8,8%),
  • привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%),
  • акции «Роснефти» (5,9%),
  • «Норникеля» (5,2%),
  • «Северстали» (4,5%),
  • «Магнита» (4,3%).

В топ-10 регионов по количеству физлиц с брокерскими счетами на бирже входят Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Самарская область.

Фото на обложке: Unsplash

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