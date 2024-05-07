Частные инвесторы вложили в апреле в ценные бумаги на Мосбирже рекордный в 2024 году объем средств

Совокупный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и достиг 94,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций — 4,9 млрд рублей.
Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам апреля превысило 31,5 млн, они открыли 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле провели почти 4 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями достигла 76,6%, в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.
Самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов в апреле 2024 года:
- обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно),
- акции ЛУКОЙЛа (14,5%),
- «Газпрома» (13,5%),
- «Яндекса» (8,8%),
- привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%),
- акции «Роснефти» (5,9%),
- «Норникеля» (5,2%),
- «Северстали» (4,5%),
- «Магнита» (4,3%).
В топ-10 регионов по количеству физлиц с брокерскими счетами на бирже входят Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Самарская область.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 «Это очевидный шаг»: Илон Маск посоветовал Уоррену Баффетту инвестировать в Tesla
- 3 Апрельское размещение российскими компаниями облигаций сократилось в два раза год к году
- 4 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах
- 5 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024