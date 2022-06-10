Мосбиржа купила 10% в краудфандинговой платформе «Поток»

Московская биржа приобрела 10% краудфандинговой платформе «Поток». Сделка оценивается в 15-25 млн рублей. Биржевая компания заменит в акционерах санкционный «Альфа-банк». Мосбиржа ожидает от сделки получить «дополнительную экспертизу в области инструментов фондирования малого бизнеса».

Мосбиржа планировала завершить сделку в конце прошлого года, но биржа вошла в головной состав 3 июня 2022 года. Оставшиеся доли принадлежат управляющим партнерам компании Юрию Попову (68,18%) и Антону Еременко (22,73%), сообщил «Коммерсантъ».

Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский полагает, что этот срок занял период due diligence. Сейчас стоимость платформы «Поток» может составлять примерно 350 млн рублей. Стоимость доли Мосбиржи по сумме была невысокой, так как «Поток» намерен был приобрести другую важную экосистему в партнеры, добавил он.

Деньги от сделки пойдут на разработку и запуск новых продуктов. Платформа планирует улучшать основной продукт — инвестиции в портфель займов малому бизнесу.

В мае Великобритания лишила Мосбиржи статуса «признанной». Любые инвестиции, сделанные с 5 мая 2022 года, не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже.

Статус признанной биржи дает инвесторам право на некоторые налоговые преференции по некоторым классам активов в Великобритании. Если же биржа утрачивает такой статус, то резиденты Великобритании, торгующие на MOEX, лишатся налоговых льгот при торговле ценными бумагами на российской площадке (не касается уже существующих инвестиций).

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