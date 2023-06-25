Центробанк: торги на Мосбирже 26 июня откроются в обычном режиме

Банк России рассказал о режиме работы банковского сектора в Москве в понедельник, 26 июня. В пресс-службе ЦБ сообщили, что все финансовые организации столицы продолжат работу, несмотря на решение мэра.
В заявлении ЦБ говорится, что несмотря на режим нерабочего дня в Москве финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. В пресс-службе уточнили, что руководители организаций должны самостоятельно определить необходимый для этого круг сотрудников.
«По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня», — заявили в Банке России.
Сам Центробанк также намерен выполнять все свои функции в обычном режиме в понедельник. Кроме того, в СПБ Бирже добавили, что 26 июня торги и расчеты ценными бумагами по всем группам инструментов будут проводиться без изменений.
Утром 24 июня в Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции в целях пресечения «возможных терактов». Позднее мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем.
Фото: Stanley Kalvan / Shutterstock
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