Фондовый рынок реагирует на заявления и действия Евгения Пригожина и властей в контексте «марша справедливости» падением индекса Мосбиржи и стоимости акций крупных компаний, параллельно с этим Amazon заявляет о новых инвестициях в Индию, Google начинает тестирование новой функции в поисковой ленте, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе.

Падение акций российских компаний, снижение числа молодых соискателей: главное для бизнеса 24 июня