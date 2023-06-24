Падение акций российских компаний, снижение числа молодых соискателей: главное для бизнеса 24 июня

Фондовый рынок реагирует на заявления и действия Евгения Пригожина и властей в контексте «марша справедливости» падением индекса Мосбиржи и стоимости акций крупных компаний, параллельно с этим Amazon заявляет о новых инвестициях в Индию, Google начинает тестирование новой функции в поисковой ленте, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе.
- На фоне заявлений Евгения Пригожина о «марше справедливости» акции крупнейших российский компаний начали падение в среднем на 3,5%-4%, но некоторые потеряли более 4% стоимости.
- Несколько российских банков установили курс покупки доллара выше 90 рублей и евро выше 104 рублей при заявленном ЦБ 24 июня курса в 84 рубля за доллар и 91,9 рубля за евро.
- Индекс Мосбиржи к вечеру пятницы снизился на 2,8% до 2737 пунктов. К 10:30 утра 24 июня он подрос до 2795 пунктов.
- В Липецкой, Ростовской и Воронежской областях отменены все массовые мероприятия. Аналогичная ситуация в столице, где объявлен режим контртеррористической операции.
- Дептранс Москвы предупреждает о возможных изменениях (задержках ила даже отменах) автобусов по южным направлениям.
- Работа британского художника Фрэнсиса Бэкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера» станет первым предметом искусства, акции которого будут размещены на бирже Artex по цене около $100 за бумагу из расчета общей стоимости работы Бэкона в $55 млн (The Wall Street Journal).
- Число соискателей от 19 до 30 лет упало в России на 36% с февраля 2021 года (Headhunter).
- Amazon планирует до 2030 года инвестировать в свои облачные сервисы в Индии еще около $15 млн (ранее корпорация уже вложила в страну $11 млн).
- Google тестирует функцию Perspectives, которая параллельно с привычной поисковой лентой будет выдавать результаты поиска по блогам и коротким видео пользователей.
- В крупных городах России порядка 10% продаваемых частных домов — недострои, которые инвесторы дорабатывают и продают далее с существенной наценкой («Этажи»).
- В Goldman Sachs Group намерены сократить 125 управляющих директоров по всему миру на фоне спада сделок (Bloomberg).
Фото на обложке: Unsplash
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