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Падение акций российских компаний, снижение числа молодых соискателей: главное для бизнеса 24 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Фондовый рынок реагирует на заявления и действия Евгения Пригожина и властей в контексте «марша справедливости» падением индекса Мосбиржи и стоимости акций крупных компаний, параллельно с этим Amazon заявляет о новых инвестициях в Индию, Google начинает тестирование новой функции в поисковой ленте, а RB продолжает следить за ключевыми событиями в бизнесе.

Падение акций российских компаний, снижение числа молодых соискателей: главное для бизнеса 24 июня
  • На фоне заявлений Евгения Пригожина о «марше справедливости» акции крупнейших российский компаний начали падение в среднем на 3,5%-4%, но некоторые потеряли более 4% стоимости.
  • Несколько российских банков установили курс покупки доллара выше 90 рублей и евро выше 104 рублей при заявленном ЦБ 24 июня курса в 84 рубля за доллар и 91,9 рубля за евро. 
  • Индекс Мосбиржи к вечеру пятницы снизился на 2,8% до 2737 пунктов. К 10:30 утра 24 июня он подрос до 2795 пунктов.
  • В Липецкой, Ростовской и Воронежской областях отменены все массовые мероприятия. Аналогичная ситуация в столице, где объявлен режим контртеррористической операции.
  • Дептранс Москвы предупреждает о возможных изменениях (задержках ила даже отменах) автобусов по южным направлениям.
  • Работа британского художника Фрэнсиса Бэкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера» станет первым предметом искусства, акции которого будут размещены на бирже Artex по цене около $100 за бумагу из расчета общей стоимости работы Бэкона в $55 млн (The Wall Street Journal).
  • Число соискателей от 19 до 30 лет упало в России на 36% с февраля 2021 года (Headhunter).
  • Amazon планирует до 2030 года инвестировать в свои облачные сервисы в Индии еще около $15 млн (ранее корпорация уже вложила в страну $11 млн).
  • Google тестирует функцию Perspectives, которая параллельно с привычной поисковой лентой будет выдавать результаты поиска по блогам и коротким видео пользователей.
  • В крупных городах России порядка 10% продаваемых частных домов — недострои, которые инвесторы дорабатывают и продают далее с существенной наценкой («Этажи»).
  • В Goldman Sachs Group намерены сократить 125 управляющих директоров по всему миру на фоне спада сделок (Bloomberg).

Фото на обложке: Unsplash

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