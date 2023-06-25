Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Восстановление движения авто и цен на авиабилеты после «марша»: главное 25 июня

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Власти снимают ограничения на передвижение автотранспорта в регионах, АТОР сообщает о снижении цен на авиабилеты после субботнего скачка, «Яндекс» возобновил работу своих сервисов в Ростове-на-Дону. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Восстановление движения авто и цен на авиабилеты после «марша»: главное 25 июня

Мир

  • Politico: ЕС добавил в новые санкции против РФ механизм, позволяющий вводить ограничения против третьих стран. Однако он станет инструментом только на крайний случай — некоторые члены ЕС опасаются, что санкции навредят дипломатическим отношениям с этими странами.

Россия

  • В Калужской области снимают ограничения на движение личного транспорта по территории региона. Ограничения на трассах в Ростовской области уже сняты.
  • В Липецке и Воронеже восстановлено автобусное сообщение по всем направлениям.
  • Банки начали снижать курсы валют, которые резко возросли на фоне вчерашних событий. В Сбербанке сообщили, что не видят повышенного спроса. 90% операций с валютой — продажа.

Бизнес

  • «Яндекс» возобновил работу своих сервисов в Ростове-на-Дону.
  • Candellabra Home, которая позиционирует себя как замену H&M Home и Zara Home, планирует открыть 240 магазинов в России и за рубежом к концу 2024 года.

Туризм

  • Несмотря на объявление понедельника нерабочим днем в Москве, столичные офисы туроператоров, согласно АТОР, будут весь день на связи с туристами и агентами.
  • Кроме того, АТОР сообщила о восстановлении цен на авиабилеты после субботнего скачка: прямым рейсом в Стамбул можно улететь за 22 тысячи рублей. Прямой рейс из Москвы в Ереван стоит 8,4 тыс. рублей — вчера его цена доходила до 198 тыс.
  • В мае 2023-го Турцию посетили 4,5 млн туристов. Первое место по турпотоку занимает Россия — 641 тысяча человек, на 77,5% больше, чем годом ранее.

Фото: E. O. / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Туроператоры отменяют автобусные туры, «Аэрофлот» готов поменять билеты
  2. 2 В Ozon Travel назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
  3. 3 Carlsberg Group нашла покупателя для своих российских активов — компании «Балтика»
  4. 4 Центробанк: торги на Мосбирже 26 июня откроются в обычном режиме
  5. 5 Ozon возобновил работу своих сервисов в южных регионах
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2023

Build UP

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ