Власти снимают ограничения на передвижение автотранспорта в регионах, АТОР сообщает о снижении цен на авиабилеты после субботнего скачка, «Яндекс» возобновил работу своих сервисов в Ростове-на-Дону. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Восстановление движения авто и цен на авиабилеты после «марша»: главное 25 июня