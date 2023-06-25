Восстановление движения авто и цен на авиабилеты после «марша»: главное 25 июня

Ахмед Садулаев
Власти снимают ограничения на передвижение автотранспорта в регионах, АТОР сообщает о снижении цен на авиабилеты после субботнего скачка, «Яндекс» возобновил работу своих сервисов в Ростове-на-Дону. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Восстановление движения авто и цен на авиабилеты после «марша»: главное 25 июняАхмед Садулаев
Мир
- Politico: ЕС добавил в новые санкции против РФ механизм, позволяющий вводить ограничения против третьих стран. Однако он станет инструментом только на крайний случай — некоторые члены ЕС опасаются, что санкции навредят дипломатическим отношениям с этими странами.
Россия
- В Калужской области снимают ограничения на движение личного транспорта по территории региона. Ограничения на трассах в Ростовской области уже сняты.
- В Липецке и Воронеже восстановлено автобусное сообщение по всем направлениям.
- Банки начали снижать курсы валют, которые резко возросли на фоне вчерашних событий. В Сбербанке сообщили, что не видят повышенного спроса. 90% операций с валютой — продажа.
Бизнес
- «Яндекс» возобновил работу своих сервисов в Ростове-на-Дону.
- Candellabra Home, которая позиционирует себя как замену H&M Home и Zara Home, планирует открыть 240 магазинов в России и за рубежом к концу 2024 года.
Туризм
- Несмотря на объявление понедельника нерабочим днем в Москве, столичные офисы туроператоров, согласно АТОР, будут весь день на связи с туристами и агентами.
- Кроме того, АТОР сообщила о восстановлении цен на авиабилеты после субботнего скачка: прямым рейсом в Стамбул можно улететь за 22 тысячи рублей. Прямой рейс из Москвы в Ереван стоит 8,4 тыс. рублей — вчера его цена доходила до 198 тыс.
- В мае 2023-го Турцию посетили 4,5 млн туристов. Первое место по турпотоку занимает Россия — 641 тысяча человек, на 77,5% больше, чем годом ранее.
Фото: E. O. / Shutterstock
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