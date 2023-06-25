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Ozon возобновил работу своих сервисов в южных регионах

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ozon восстановил работу своих сервисов по всей России. 24 июня компания была вынуждена приостановить возможность оформления заказов и отгрузки товаров в южных регионах страны.

Ozon возобновил работу своих сервисов в южных регионах

«Мы восстановили работу сервисов во всех регионах», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Представитель компании уточнил, что заказы на Ozon вновь можно оформлять из любого региона. Товары, которые не были доставлены 24 июня «в силу сложившейся ситуации», начали доставлять. В Ozon подчеркнули, что рейтинги продавцов не пострадают, санкций по отношению к продавцам и пунктам выдачи также не будет.

«Временно закрытые пункты уже открываются, некоторые откроются завтра. Сроки хранения заказов мы продлили, чтобы все успели забрать свои покупки», — говорится в сообщении.

Сервис быстрой доставки потребительских товаров Ozon fresh в Ростове-на-Дону также вернулся к стандартной работе.

24 июня пресс-служба Ozon заявила, что приостанавливает возможность покупки и доставки товаров клиентам в целях «безопасности сотрудников, партнеров и клиентов» на фоне новостей, связанных с так называемым «маршем справедливости» ЧВК «Вагнер».

Фото: blueberry_pancakes / Shutterstock

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