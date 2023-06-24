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Ozon вынужденно приостановил возможность заказа в южных регионах

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пресс-служба маркетплейса Ozon заявила о том, что компании «пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации» в южных регионах страны.

Ozon вынужденно приостановил возможность заказа в южных регионах

Контрагенты площадки в регионах, которых коснулась проблема, уже проинформированы целевым образом. Сообщения также были разосланы клиентам.

«Ozon приносит извинения покупателям за возможные неудобства. Мы стараемся обеспечить бесперебойную работу сервиса с учетом действующих ограничений и приоритета безопасности наших сотрудников, партнеров и клиентов», — пишут представители компании.

На работу сервиса могут существенно повлиять «перекрытия дорог в некоторых локациях», из-за чего возможны задержки в доставке уже заказанных ранее товаров.  Компания намерена продлить сроки хранения заказов, чтобы нивелировать последствия сбоя логистических цепочек.

Руководство маркетплейса ожидает острой реакции клиентов на предполагаемые срывы сроков доставки и прочие неудобства, поэтому заранее уверяет продавцов, что «рейтинги предпринимателей, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают»:

«Если агент пункта выдачи не смог открыть точку для посетителей, мы дополнительно информируем об этом клиентов — и, конечно, никаких санкций для партнера не будет».

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock 

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