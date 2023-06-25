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ВТБ назвал дату перехода цифрового банка из Telegram в VK

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Цифровой банк ВТБ перейдет в соцсеть «ВКонтакте» 1 июля 2023 года. Из-за запрета Роскомнадзора кредитная организация не может оказывать услуги через Telegram.

ВТБ назвал дату перехода цифрового банка из Telegram в VK

Как сообщает РИА со ссылкой на бота «Помощник ВТБ» в Telegram, банковский сервис с 1 июля переходит из мессенджера во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что на новой платформе будет «все то же самое» с прежним уровнем безопасности. Вся персональная информация останется на серверах банка.

Чтобы использовать банк в VK, нужно будет:

  1. Зайти в приложение соцсети.
  2. Войти в сообщество ВТБ.
  3. Начать диалог с ботом.
  4. Нажать на кнопку «ВТБ Онлайн».
  5. Авторизоваться.

В январе 2023 года ВТБ запустил мобильный банкинг в мессенджере Telegram, где кредитная организация оказывает услуги с помощью чат-бота. 1 марта Роскомнадзор запретил российским банкам передавать клиентам сведения через зарубежные сервисы, к числу которых относится Telegram.

В апреле ВТБ сообщил, что переведет свой цифровой банк во «ВКонтакте», где клиенты смогут проводить свыше 80% повседневных операций. Тестирование планировалось завершить до конца апреля.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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