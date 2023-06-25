ВТБ назвал дату перехода цифрового банка из Telegram в VK

Цифровой банк ВТБ перейдет в соцсеть «ВКонтакте» 1 июля 2023 года. Из-за запрета Роскомнадзора кредитная организация не может оказывать услуги через Telegram.
Как сообщает РИА со ссылкой на бота «Помощник ВТБ» в Telegram, банковский сервис с 1 июля переходит из мессенджера во «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что на новой платформе будет «все то же самое» с прежним уровнем безопасности. Вся персональная информация останется на серверах банка.
Чтобы использовать банк в VK, нужно будет:
- Зайти в приложение соцсети.
- Войти в сообщество ВТБ.
- Начать диалог с ботом.
- Нажать на кнопку «ВТБ Онлайн».
- Авторизоваться.
В январе 2023 года ВТБ запустил мобильный банкинг в мессенджере Telegram, где кредитная организация оказывает услуги с помощью чат-бота. 1 марта Роскомнадзор запретил российским банкам передавать клиентам сведения через зарубежные сервисы, к числу которых относится Telegram.
В апреле ВТБ сообщил, что переведет свой цифровой банк во «ВКонтакте», где клиенты смогут проводить свыше 80% повседневных операций. Тестирование планировалось завершить до конца апреля.
Фото: NYC Russ / Shutterstock
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