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Звания для киберспортсменов, в российском подразделении Puma сменился гендиректор: главное 26 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В российском подразделении Puma сменился гендиректор, траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес, российским киберспортсменам будут присваивать разряды и звания и другие новости 26 июня.

Звания для киберспортсменов, в российском подразделении Puma сменился гендиректор: главное 26 июня

Финансы

  • Торги валютой на Мосбирже открываются падением рубля. Доллар США стоит почти 87 рублей (рост на 2,7% к закрытию сессии 23 июня), евро — 95,2 рублей (рост в пределах 3,2%).
  • Комитет Госдумы по финансовому рынку представил доработанную ко второму чтению версию правительственного законопроекта о долгосрочных сбережениях населения, сообщил РБК.

Бизнес

  • В российском подразделении Puma сменился гендиректор. Им стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах.
  • Траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес за год снизились на 10–20%. Это объясняется увеличением числа более дешевых моделей, пишут «Ведомости».

Киберспорт и технологии

  • Российским киберспортсменам будут присваивать разряды и звания за соревнования по игре «Мир танков».
  • В России получил все нужные сертификаты первый отечественный HSM-модуль. Чтобы предоставлять свое оборудование банкам и процессинговый компаниям для защиты карточных платежей.

Транспорт

  • Доля параллельного импорта автомобилей в кредитных продажах банков с начала года не превышает 6%, подсчитали участники рынка. Причем, по их мнению, доля будет снижаться в ближайшие месяцы, передает «Коммерсантъ».
  • 43% пользователей «Авито Авто» ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей. Медианный пробег составил 108 тыс. км, а цена ― 2,5 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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