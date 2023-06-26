В российском подразделении Puma сменился гендиректор, траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес, российским киберспортсменам будут присваивать разряды и звания и другие новости 26 июня.

Звания для киберспортсменов, в российском подразделении Puma сменился гендиректор: главное 26 июня