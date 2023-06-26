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Сбербанк начал уведомлять клиентов о переносе их биометрических данных в единую госсистему

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк начал рассылать клиентам сообщения о переносе их биометрических данных в единую государственную систему. От переноса данных можно отказаться, но для этого нужно уведомить банк. Из 75 млн накопленных коммерческими системами образцов биометрии около 30 млн хранятся у Сбербанка.

Сбербанк начал уведомлять клиентов о переносе их биометрических данных в единую госсистему

Крупнейший банк России начал уведомлять своих клиентов об автоматическом переносе их биометрических данных в Единую государственную биометрическую систему (ЕБС). Об этом пишет «Коммерсант».

Сообщение приходит в видео пуш-уведомления или СМС. Если клиент не откажется от переноса данных, они будут переданы в ЕБС в течение 30 дней. В случае отказа клиента его данные будут удалены из базы Сбербанка.

Из 75 млн накопленных коммерческими системами образцов биометрии (изображения лица) около 30 млн хранятся в Сбербанке, подсчитали в Центре биометрических технологий.

По закону, принятому Госдумой в декабре 2022 года, запрещено собирать биометрические данные россиян в коммерческие системы. Банки обязаны передать образцы биометрии из своих систем в ЕБС до 30 сентября 2023 года.

Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock

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