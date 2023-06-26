Мосбиржа столкнулась со сложностями при запуске торгов дирхамом — «Ведомости»

У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов валютной парой дирхам/рубль, сообщают «Ведомости» со ссылкой источники. Площадка находится в поисках решений.

По словам одного из собеседников издания, запустить торги планируется в течение 2-3 месяцев. В самой Мосбирже не подтвердили и не опровергли наличие проблем.

В апреле на срочном рынке Мосбиржи запустили торги фьючерсами на пару российский рубль/дирхам, один лот составляет 1 тыс. единиц.

Причина проблем — в поиске устойчивого контрагента со стороны ОАЭ, отмечают два собеседника издания. Раньше расчеты были построены через филиал МТС-банка в Абу-Даби. Он получил соответствующую лицензию 1 января. Но затем арабский контрагент отказал в проведении операций, поясняет источник.

В конце марта ЦБ отозвал у МТС-банка из-за внесения организации в санкционные списки. Как предписал местный регулятор, МТС-банк должен прекратить все операции в течение полугода с момента принятия решения. Также организация должна закрыть подразделение.

При этом некоторые участники рынка смогли самостоятельно наладить взаимосвязи с арабскими контрагентами. Они построили или только готовят соответствующую инфраструктуру для интернациональных платежей сами, отметили собеседники издания.

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