43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей

43% пользователей «Авито Авто» ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей. Чаще всего россияне рассматривают два типа кузова, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса.

Как правило, 59% россиян ищут автомобиль исключительно с одним типом коробки передач, в то время как 41% пользователей готов рассматривать варианты как с механической трансмиссией, так и с автоматической.

Медианный пробег машин стоимостью свыше 500 тыс. составил 108 тыс. км, а медианная цена ― 2,5 млн рублей.

Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, поставки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием местных предложений в массовом сегменте, в том числе Lada Vesta, отмечают участники рынка.

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