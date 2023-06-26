43% россиян ищут подержанные машины дороже 500 тыс. рублей

43% пользователей «Авито Авто» ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей. Чаще всего россияне рассматривают два типа кузова, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса.
Как правило, 59% россиян ищут автомобиль исключительно с одним типом коробки передач, в то время как 41% пользователей готов рассматривать варианты как с механической трансмиссией, так и с автоматической.
Медианный пробег машин стоимостью свыше 500 тыс. составил 108 тыс. км, а медианная цена ― 2,5 млн рублей.
- Импорт новых автомобилей в Россию в январе-мае вырос в 4,8 раза, поставки из Китая в денежном выражении достигли почти $1 млрд в месяц. Резкий скачок импорта вызван длительным отсутствием местных предложений в массовом сегменте, в том числе Lada Vesta, отмечают участники рынка.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 3 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 5 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023