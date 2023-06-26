Wildberries изменил механизм возврата бракованных товаров

Wildberries изменил правила возврата бракованных товаров, сообщил маркетплейс. Теперь клиенту не придется дожидаться поступления дефектной вещи обратно на склад.

Ранее компания автоматически возвращала покупателям деньги после того, как бракованный товар поступал обратно на склад. Сейчас клиенту достаточно обратиться к менеджеру пункта выдачи для подтверждения брака. Работник ПВЗ сделает соответствующую пометку в интерфейсе. Таким образом, средства за обратную логистику списываться не будут.

«Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке», — говорится в сообщении Wildberries.

Компания начала взимать с покупателей деньги за обратную логистику товаров весной прошлого года. В мае основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что такие меры введены «для борьбы с шопоголиками».

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