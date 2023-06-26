Wildberries изменил механизм возврата бракованных товаров

Wildberries изменил правила возврата бракованных товаров, сообщил маркетплейс. Теперь клиенту не придется дожидаться поступления дефектной вещи обратно на склад.
Ранее компания автоматически возвращала покупателям деньги после того, как бракованный товар поступал обратно на склад. Сейчас клиенту достаточно обратиться к менеджеру пункта выдачи для подтверждения брака. Работник ПВЗ сделает соответствующую пометку в интерфейсе. Таким образом, средства за обратную логистику списываться не будут.
«Онлайн-платформа продолжает улучшать функционал этого сервиса: в ближайшее время он заработает и при курьерской доставке», — говорится в сообщении Wildberries.
Компания начала взимать с покупателей деньги за обратную логистику товаров весной прошлого года. В мае основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что такие меры введены «для борьбы с шопоголиками».
Фото на обложке: Koshiro K /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries продлит сроки получения товаров на фоне режима КТО
- 2 «Яндекс Маркет» оставил открытие ПВЗ в Ростове-на-Дону 24 июня «на усмотрение партнеров»
- 3 Топ-7 ошибок селлеров на маркетплейсах при выборе налогового режима
- 4 Как продавать на «Вайлдберриз» — инструкция
- 5 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023