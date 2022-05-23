Wildberries начал брать по 100 рублей за возврат товара со всех покупателей

Крупнейший в России маркетплейс ввел обязательную плату за возврат каждого товара для всех покупателей, сообщил РБК. Wildberries предупреждает пользователей, что за возврат каждого товара придется заплатить 100 рублей даже в случае, если он оказался бракованным.

О том, что Wildberries распространил практику взимания оплаты за возврат товаров на всех пользователей, пишет РБК со ссылкой на клиентов маркетплейса и собственный эксперимент.

Издание уточняет, что месяц назад некоторые пользователи начали получать уведомление от Wildberries о введении платного возврата товара в размере 100 рублей за каждую позицию. На собственном эксперименте издание убедилось, что теперь оплачивать возврат обязывают всех покупателей без исключения – даже тех, кто возврат никогда не оформлял.

Wildberries официально запустил систему платного возврата товара в тестовом режиме, но о введении таких правил для всех клиентов платформы публично не заявлял.

Представитель Wildberries сделал уточнение для RB, что платный возврат для клиентов с его высокой долей или с невысокой суммой выкупа, которую не назвал, тестируется с 2020 года, и он не действует для всех клиентов.

«Для предпринимателей это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фэйковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам продавцов», – пояснил представитель Wildberries.

В Wildberries отметили, что система платного возврата товаров должна мотивировать покупателей делать свой выбор осознанно.

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