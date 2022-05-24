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Wildberries опроверг введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries опроверг введение массовых штрафов за отказ покупателей от товара. В компании заявили, что подобная мера затрагивает около 10% клиентов. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.

Wildberries опроверг введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа  – утверждения о том, что это «массовый штраф» является недостоверной информацией», — говорится в заявлении компании.

Также в компании назвали не соответствующим действительности утверждение о том, что площадка взимает плату за возврат бракованных вещей: «Как и прежде, покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты».

В Wildberries также опровергли информацию о том, что сообщение об оплате обратной логистики видно пользователю только после формирования заказа. Компания утверждает, что «все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки».

Оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов — так компания надеется снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка. Так исключается создание фейковых аккаунтов, с которых заказывают крупные партии товара, но затем не выкупают их — это несет убытки для предпринимателей.

«Подчеркнем, что нашей целью является мотивация покупателей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать вещи с минимальным количеством примерок, улучшает их внешний вид, сокращается количество брака, возникающего из-за большого числа примерок, уменьшается объем транспортировочной упаковки, которая загрязняет окружающую среду», — заявили в компании.

Накануне РБК сообщил, что крупнейший в России маркетплейс ввел обязательную плату за возврат каждого товара покупателей. По информации издания, Wildberries предупреждает пользователей, что за возврат каждого товара придется заплатить 100 рублей даже в случае, если он оказался бракованным.

Изначально жалобы появились в сообществе Wildberries во «ВКонтакте»: пользователи писали о том, что компания взимает штраф в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе при любой доле выкупа и уровне возврата. 

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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