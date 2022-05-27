Wildberries открыл пользователям информацию о сумме покупок и доле возврата товара

Wildberries обновил личные кабинеты всех пользователей маркетплейса и начал показывать информацию о сумме выкупа и доле возврата товаров, сообщила компания.

Ранее Forbes сообщил, что Wildberries изменил оферту для потребителей и ввел новую систему ранжирования клиентов. С начала мая 2022 года участились случаи, когда Wildberries берет 100 рублей за каждый возвращенный товар, писало издание.

В компании эту информацию опровергли.

«В большинстве регионов России и странах СНГ отказ или возврат товаров надлежащего качества организуется бесплатно при сумме выкупа от 5 тыс. рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь. Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток — 100 рублей за 1 вещь», — сообщили в Wildberries.

Компания заявила, что продолжит предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а «ответственным» пользователям — и бесплатные возвраты.

РБК ранее сообщал, что маркетплейс ввел обязательную плату за возврат каждого товара покупателей. По данным издания, пользователей предупреждали о необходимости заплатить 100 рублей даже в случае, если товар оказался бракованным. Пользователи жаловались, что штрафы взимаются за отказ от каждой позиции в заказе при любой доле выкупа и уровне возврата.

Wildberries введение массовых штрафов за отказ покупателей от товара опроверг и заявил, что подобная мера затрагивает около 10% клиентов.

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