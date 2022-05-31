Большинство покупателей на Wildberries смогут оплачивать заказ при получении

Wildberries разрешил большинству покупателей оплачивать заказ при его получении. Это можно сделать только при безналичной оплате и при привязке карты к личному кабинету пользователя.

О введении опции постоплаты сообщили в пресс-службе Wildberries. Нововведение затронуло 75% покупателей – тех, кто редко возвращает товар и бракует вещи при примерке.

Оплата заказа при получении возможна только с банковской карты и при ее привязке к личному аккаунту покупателя, уточнили в Wildberries.

Несколько дней назад стало известно, что Wildberries начала брать по 100 рублей за возврат каждого товара со многих покупателей. Позже в компании опровергли эту информацию, заявив, что данная опция действует только для некоторой группы пользователей.

Позже маркетплейс обновил личные кабинеты всех пользователей маркетплейса и начал показывать информацию о сумме выкупа и доле возврата товаров.

С 30 мая Wildberries запустил сервис поиска запчастей для автомобилей и мотоциклов. К покупке доступны товары в том числе из списка параллельного импорта.

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