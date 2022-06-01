Wildberries начал тестировать моментальный возврат средств за товары

Последние изменения, которые анонсирует площадка, происходят после новостей о том, что маркетплейс начал брать по 100 рублей за возврат каждого товара с покупателей.

Российская онлайн-площадка Wildberries запустила новый сервис по моментальному возврату средств за товары. Опция доступна для части пользователей в тестовом режиме, сообщает компания.

Теперь пользователи Wildberries могут сразу получить деньги после возврата товаров в пункты выдачи. Средства отображаются на персональном балансе пользователя в личном кабинете — их можно вывести на банковский счет или оплатить новые покупки.

«Пользователи смогут получать моментальные перечисления на баланс, что позволит им не "замораживать" средства до их фактического получения от банка, а сразу тратить на новые покупки. Кроме того, мы открыли пользователям возможность самостоятельного перечисления возвратов с баланса на любые банковские счета, а не только те, с которых производилась оплата», — говорится в сообщении компании.

Сейчас тестирование проводится на ограниченной выборке пользователей, в дальнейшем площадка планирует ее расширить.

В конце мая стало известно, что Wildberries начал брать по 100 рублей за возврат каждого товара с большинства покупателей. Позже в компании опровергли эту информацию, заявив, что подобная мера затрагивает около 10% клиентов.

После этого компания обновила личные кабинеты всех пользователей маркетплейса и начала показывать информацию о сумме выкупа и доле возврата товаров, а также разрешила большинству покупателей оплачивать заказ при его получении.

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