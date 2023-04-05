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Мосбиржа купила разработчика ПО для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Московская биржа купила 50,1% в компании ООО «ПроКомплаенс», которое занимается разработкой программного обеспечения (ПО) в области автоматизации комплаенс-услуг на финансовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа купила разработчика ПО для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации

Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что в течение трех лет биржа может нарастить свою долю до 100%.

Мосбиржа за счет нового приобретения рассчитывает предложить рынку «уникальные комплаенс-решения».

«С помощью существующих и новых сервисов по выявлению рисков и недобросовестных практик участники рынка смогут оптимизировать и усилить собственные системы комплаенс и внутреннего контроля», — говорится в сообщении площадки.

Компания «ПроКомплаенс» использует технологии искусственного интеллекта, чтобы выявлять и противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации, манипулированию рынком и отмыванию доходов. Решения компании используют ведущие российские банки, брокерские и управляющие компании.

Фото на обложке: Petr Smagin / Shutterstock

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