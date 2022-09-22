Глава наблюдательного совета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом

Московская биржа в будущем может отказаться от торгов долларом и продать право торговать им, когда необходимость в его конверсии сойдет на нет. Об этом сообщил глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов.
«Пока есть потребность у российской экономики в конверсии доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться — часть экспорта российского, часть импорта еще в долларах. Но затухающая тенденция есть, и, наверное, в какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст. Это явно не ближайшее будущее. Продать можно любой бизнес», — сказал он на XIX Международном банковском форуме (цитата по РИА Новости).
Швецов не исключил, что если торговые отношения с Россией будут не долларовые, то эта валюта не будет интересна ни регулятору, ни бирже.
21 сентября Московская биржа сообщила о приостановке торгов фунтом стерлингов из-за сложностей и потенциальных рисков при проведении расчетов в британской валюте.
Фото на обложке: Unsplash
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