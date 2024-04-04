Количество физлиц-инвесторов на Мосбирже в марте превысило 31 млн

Количество физических лиц, инвестирующих на Мосбирже, в марте превысило 31 млн. Совокупно они заключили на площадке 3,9 млн сделок, что немногим меньше, чем в рекордном по этому показателю феврале текущего года, отчиталась Мосбиржа.

Мосбиржа отчиталась о росте количества частных инвесторов на своей площадке до 31,1 млн в марте текущего года. Сведения отражены в пресс-релизе торговой площадки.

Совокупно частные инвесторы заключили в марте более 3,9 млн сделок, что меньше, чем в рекордном по этому показателю феврале – 4,1 млн сделок.

Объем вложенных физлицами на фондовом рынке средств вырос по сравнению с мартом 2023 года в 2,1 раза и составил 82,2 млрд рублей. Доля частных инвесторов в совокупном объеме торгов акциями достигла 72%, на спотовом валютном рынке – 12%, срочном рынке Мосбиржи – 55%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов по итогам марта стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома», «Яндекса».

Ранее ЦБ инициировал обсуждение вопроса об открытии инвесторам прямого доступа на Мосбиржу в обход посредников. Брокеры оценивают потенциальные нововведения крайне негативно.

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