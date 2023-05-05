Количество инвесторов на Мосбирже в апреле увеличилось на 548 тыс. человек

Количество физических лиц, инвестирующих на Мосбирже, в апреле увеличилось на 548 тыс. человек и превысило 25 млн человек. Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов по-прежнему остаются акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла» и «Норникеля».

Мосбиржа в традиционном ежемесячном отчете сообщила об увеличении количества инвесторов на площадке на 548 тыс. в апреле. Общее число физлиц-инвесторов на Мосбирже превысило 25 млн.

Доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 81,5%, облигациями – 35,6%, на срочном рынке – 69%. 2,6 млн частных клиентов Мосбиржи совершили в апреле хотя бы одну сделку.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов уже долгое время остаются обыкновенные акции Сбербанка (доля 32,7%), акции «Газпрома» (20,2%), «Лукойла» (10,1%) и «Норникеля» (7,3%).

В апреле 2023 года объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи вырос в два раза по отношению к апрелю 2022 года. Совокупный объем торгов на всех рынках площадки вырос на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей.

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