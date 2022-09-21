Мосбиржа прекратит торги британским фунтом с 3 октября

Московская биржа сообщила о приостановке торгов фунтом стерлингов из-за сложностей и потенциальных рисков при проведении расчетов в британской валюте.

Ограничения коснуться инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» (GBPRUB) и «британский фунт — доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах.

В сообщении говорится, что исполнение обязательств по ранее совершенным и сделкам, залюченным до конца сентября, пройдет в обычном режиме.

Мосбиржа также ведет работу с банками-корреспондентами для возобновления торгов.

На российской бирже 20 сентября произошел мощный обвал акций. Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, минимум за месяц. Это произошло из-за усиления геополитических рисков на новостях о планируемых референдумах о присоединении ДНР и ЛНР к России.

Бумаги «Яндекса» упали на 10,5% и на 15:12 мск стоили 1,995 тыс. рублей, по данным «Тинькофф инвестиций».

«Лукойл» торгуется по 3, 851 тыс. рублей за бумагу — снижение на 645 рублей или 14,35%.

«Газпром» показал снижение на 13,5% — до 211,25 рубля.

Акции Сбербанка упали в цене на 8,66% — до 126,08 рубля за штуку.

Во вторник народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав России. Вскоре проведение аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике и в Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.

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