Мосбиржа прекратит торги британским фунтом с 3 октября

Московская биржа сообщила о приостановке торгов фунтом стерлингов из-за сложностей и потенциальных рисков при проведении расчетов в британской валюте.
Ограничения коснуться инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» (GBPRUB) и «британский фунт — доллар США» (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах.
В сообщении говорится, что исполнение обязательств по ранее совершенным и сделкам, залюченным до конца сентября, пройдет в обычном режиме.
Мосбиржа также ведет работу с банками-корреспондентами для возобновления торгов.
На российской бирже 20 сентября произошел мощный обвал акций. Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, минимум за месяц. Это произошло из-за усиления геополитических рисков на новостях о планируемых референдумах о присоединении ДНР и ЛНР к России.
- Бумаги «Яндекса» упали на 10,5% и на 15:12 мск стоили 1,995 тыс. рублей, по данным «Тинькофф инвестиций».
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Во вторник народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав России. Вскоре проведение аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике и в Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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