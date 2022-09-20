На российской бирже начался мощный обвал акций. Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, минимум за месяц.
Это произошло из-за усиления геополитических рисков на новостях о планируемых референдумах о присоединении ДНР и ЛНР к России.
- Бумаги «Яндекса» упали на 10,5% и на 15:12 мск стоили 1,995 тыс. рублей, по данным «Тинькофф инвестиций».
- «Лукойл» торгуется по 3, 851 тыс. рублей за бумагу — снижение на 645 рублей или 14,35%.
- «Газпром» показал снижение на 13,5% — до 211,25 рубля.
- Акции Сбербанка упали в цене на 8,66% — до 126,08 рубля за штуку.
Скриншот из приложения «Тинькофф инвестиции»
Ранее во вторник народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав России. Вскоре проведение аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике и в Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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