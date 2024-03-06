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Активность частных инвесторов на Мосбирже в феврале стала рекордной за всю историю биржевых торгов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Активность частных инвесторов на Мосбирже в феврале стала рекордной за всю историю биржевых торгов. Сделки на торговой площадке заключили более 4 млн человек, они инвестировали более 74 млрд рублей и покупали преимущественно облигации.

Активность частных инвесторов на Мосбирже в феврале стала рекордной за всю историю биржевых торгов

Мосбиржа сообщила о рекордной активности частных инвесторов в феврале. В этом месяцев сделки на торговой площадке заключили 4,1 млн человек, что является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов в России.

По итогам февраля количество физических лиц, которые имеют брокерские счета на Мосбирже, достигло 30,7 млн человек – ими открыто 54,3 млн счетов. В феврале в объеме торгов акциями доля физлиц составила 76%, облигациями – 33%.

Объем вложений частных инвесторов на площадке в феврале вырос год к году на 11% и достиг 74,2 млрд рублей. Из этой суммы 59,1 млрд рублей были вложены в облигации, 4,6 млрд рублей – в акции, 10,5 млрд рублей – в биржевые фонды.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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