Московская биржа запустит торги узбекским сумом

Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой узбекский сум — российский рубль.
«Валютная пара "узбекский сум — российский рубль" будет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будут доступны сделки своп овернайт», — говорится в сообщении торговой площадки.
В конце июня биржа запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом в валютных парах с российским рублем и долларом США. Тогда же площадка заявила о начале торгов дирхамом ОАЭ. Точная дата старта торгов не уточнялась.
30 августа Мосбиржа сняла запрет коротких продаж по валютной паре «армянский драм — российский рубль». «В настоящее время более 20 участников торгов совершают операции и предоставляют клиентский доступ к торгам армянским драмом», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Мосбиржи сообщил, что площадка рассматривает возможность запустить торги новыми валютными парами, в проработке около 10–15 пар.
Фото на обложке: Petr Smagin /
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