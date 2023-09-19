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Мосбиржа стала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московская биржа с 18 сентября принимает казахстанский тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Это поможет участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, а также будет способствовать росту торговой активности.

Мосбиржа стала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам

Теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынках участники могут использовать российский рубль, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.

  • Мосбиржа в сентябре 2023 года планировала запустить вечный фьючерс на индекс площадки. Они дают возможность участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива. Для участия в движении цены валютного рынка не обязатель покупать валюту физически. Удержать или открыть короткую позицию можно с помощью вечного фьючерса на валюту. 

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

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