Московская биржа с 18 сентября принимает казахстанский тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. Это поможет участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, а также будет способствовать росту торговой активности.

Мосбиржа стала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам