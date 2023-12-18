Мосбиржа открыла всем клиентам доступ к собственному аналогу терминала Bloomberg

Мосбиржа открыла всем клиентам доступ к собственному аналогу терминала Bloomberg. «Трейд Радар» предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру финансовой информации. Мосбиржа впервые представила терминал в июне 2023 года.

Мосбиржа выпустила в широкий доступ платформу «Трейд Радар» – аналог терминала Bloomberg. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Информационно‑аналитический торговый терминал «Трейд Радар» дает клиентам Мосбиржи доступ к широкому спектру финансовой информации. Терминал агрегирует информацию по разным сегментам рынка, в том числе сведения от поставщиков-партнеров.

В «Трейд Радаре» инвесторам доступны биржевые данные, информация по внебиржевому валютному рынку, референсные сведения по ценным бумагам, аналитический инструментарий.

Вскоре Мосбиржа подключит к терминалу аналитику по товарному рынку, возможность постановки индикативных котировок и подбора ценных бумаг под конкретные параметры.

Мосбиржа впервые представила «Трейд Радар» в июне 2023 года. Тогда клиентам площадки была доступна его бета-версия.

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