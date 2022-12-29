Мосбиржа объявила лучшего частного инвестора года — его доходность составила 139% за три месяца

Мосбиржа объявила лучшего частного инвестора года – он смог увеличить капитал на 139% за три месяца. Все сделки этот инвестор совершил на фондовом рынке.

Мосбиржа подвела итоги ежегодного конкурса на звание лучшего частного инвестора. В этот раз его победителем стал участник с ником DianaL88, доходность которого составила 139,5% по итогам трех месяцев. Конкурс проводился с 15 сентября по 15 декабря 2022 года.

Все свои 5755 сделок победитель конкурса совершил на фондовом рынке. Кривая роста его капитала стала одной из самых гладких среди всех конкурсантов, а показатель доходности к риску оказался наибольшим среди лидеров по доходности в этой номинации, отметила площадка.

Суммарные активы участников конкурса превысили 3 млрд рублей. Инвесторы совершили более 4,9 млн сделок, а совокупный оборот составил 589 млрд рублей.

Победителем прошлогоднего конкурса Мосбиржи стал инвестор, доходность которого превысила 1300% – он смог заработать 1,9 млн рублей при стартовом капитале в 143 тысячи рублей.

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