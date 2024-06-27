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Мосбиржа допустила акции «ВсеИнструменты.ру» к торгам с 5 июля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа допустила к торгам с 5 июля 2024 года обыкновенные акции ПАО «ВИ.ру» (онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру») под тикером — VSEH. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Мосбиржа допустила акции «ВсеИнструменты.ру» к торгам с 5 июля
  1. Новости

Акции включены в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, отмечается в сообщении площадки.

«ВсеИнструменты.ру» объявил о проведении IPO на Мосбирже 24 июня. По результатам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале компании. 

Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 49%, до 3,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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