Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» объявил о проведении IPO

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта « ВсеИнструменты.ру » объявил о проведении IPO на Мосбирже. Начало торгов запланировано на июль 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

По результатам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале компании. В компании ожидают включение акций «Всеинструменты.ру» в первый котировальный список Мосбиржи. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В мае «ВсеИнструменты.ру» перенес холдинговую компанию из Кипра в Россию. Опрошенные RB.RU аналитики разделились во мнении о пользе решения для бизнеса: некоторые из них считают, что такие изменения позволяют снизить экономические и правовые риски бизнеса, другая часть отмечает незащищенность миноритариев в России и отсутствие внешнего финансирования.

Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 49%, до 3,8 млрд рублей.

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