Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» перенес холдинговую компанию из Кипра в Россию

При этом эксперты сошлись во мнении, что в России наблюдается стабильный спрос на DIY-товары, и что «ВсеИнструменты.ру» имеет сильные позиции на этом рынке.

Опрошенные RB.RU аналитики разделились во мнении о пользе решения для бизнеса: некоторые из них считают, что такие изменения позволяют снизить экономические и правовые риски бизнеса, другая часть отмечает незащищенность миноритариев в России и отсутствие внешнего финансирования.

Российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта «ВсеИнструменты.ру» перенес холдинговую компанию из Кипра в Россию.

Изменения структуры владения ООО «ВсеИнструменты.ру» отражены в ЕГРЮЛ. В пресс-службе «ВсеИнструменты.ру» RB.RU подтвердили факт перерегистрации холдинговой компании в России.

«6 мая 2024 года российское акционерное общество "ВИ.ру" стало 100% владельцем ООО "ВсеИнструменты.ру", заменив кипрскую компанию "Хавербург Энтерпрайзес Лимитед", — сообщил представитель компании. — "ВсеИнструменты.ру" базируется и генерирует доходы в России. Перенос холдинговой компании в Россию соответствует нашей стратегии развития».

Новый владелец ООО «ВсеИнструменты.ру» зарегистрирован во Владимирской области 28 марта 2024 года. Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова считает, что в этом случае процесс нельзя назвать редомициляцией. «Если бы речь шла о редомициляции, то это был бы один из российских офшоров во Владивостоке или в Калининграде», — отмечает эксперт.

Как изменения оценили в АКИТ и Infoline

Генеральный директор Infoline Иван Федяков назвал изменения «ожидаемым ходом»:

«Сейчас подавляющее большинство компаний, которые хотят продолжать работать в России, вынуждены поступать подобным образом, так как их юридические лица за пределами России отрезаны от возможности движения денежных средств и сталкиваются со множеством других проблем».

Перерегистрация бизнеса российского происхождения на родине вместо зарубежной юрисдикции — закономерный шаг для многих компаний, согласен президент АКИТ Артем Соколов. По его мнению, за последние годы этот процесс был значительно упрощен, и в целом такие изменения позволяют снизить экономические и правовые риски бизнеса.

Федяков же видит в перерегистрации в РФ для бизнеса больше минусов, чем плюсов. Компании отрезаны от внешнего финансирования, а права миноритарных акционеров не защищены так, как их защищает так называемое лондонское право (законодательство Кипра позволяет работать с акционерами в соответствии с ним), объясняет он.

Гендиректор Infoline считает, что внутри страны деятельность компании останется прежней. Если же у ритейлера появится интерес к дальнейшему масштабированию бизнеса, то, вероятнее всего, это будет сопряжено с другими юрлицами и другими проектами.

«ВсеИнструменты.ру» на рынке DIY-товаров в России

«"ВсеИнструменты.ру" — одна из крупнейших e-commerce компаний, работающих в сегменте DIY, она в лидерах по количеству онлайн-заказов бизнеса и частных клиентов в своей категории. Безусловно, в перспективе у нее есть шансы расширить свои рыночные позиции, в том числе за счет усиления регионального присутствия, где рынок сильнее фрагментирован», — отметил Соколов.

«Компания продолжит работать в России, как она работала. Ниша, занятая ими в России между офлайн-ритейлерами и маркетплейсами, продолжит укрепляться. У "ВсеИнструменты.ру" неплохие позиции, хотя, конечно, конкуренция будет ужесточаться в будущем», — добавляет Федяков.

В России наблюдается стабильный спрос на DIY-товары. Так, категория «инструменты» в интернет-торговле показывает высокий рост на протяжении четырех последних лет, отмечают в АКИТ. По данным ассоциации, за первый квартал 2024 года рост объемов продаж этой категории составил 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Infoline на март 2024 года, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» стал лидером быстрого роста в рейтинге DIY Retail Russia TOP. За год компания открыла 254 новые точки, общее число торговых объектов выросло до 908. Также за 2023 год «ВсеИнструменты.ру» нарастили ассортимент, преодолев планку в 1,5 млн SKU.

Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 54% год к году и составила 132,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 49%, до 3,8 млрд рублей.

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