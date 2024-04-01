Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Group 5 апреля. Решение обусловлено иском Минпромторга, который хочет прекратить действие корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее дочернего российского предприятия. На этой новости расписки компании подешевели на 2,62% и стоили 3010 рублей.

Ранее стало известно, что ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о приостановке прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской «дочки».

Как отмечал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, наличие у X5 ключевого иностранного акционера создает риски для российской компании.

Как разъяснил изданию Forbes гендиректор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров, речь идет о переводе X5 в российскую юрисдикцию.

Летом вступил в силу закон об экономически значимых организациях, согласно которому перерегистрация таких компаний производится быстрее и проще, а суд может исключить из владения участников из стран, которых российские власти считают недружественными.

В случае удовлетворения иска Минпромторга акции российской структуры распределят между владельцами депозитарных расписок и конечными собственниками. Тогда компанию преобразуют в открытое акционерное общество с листингом на Московской бирже.

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