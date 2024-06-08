«Мой оператор»: Tele2 и ПСБ запустят нового оператора связи в России

О сотрудничестве на ПМЭФ-2024 договорились гендиректор Tele2 Антон Годовиков и вице-президент ПСБАлексей Назаров. В ближайшее время будут разработаны правила и принципы взаимодействия при продвижении услуг нового MVNO-проекта.
Новый мобильный оператор будет работать на инфраструктуре Tele2, компания поделится экспертизой по запуску уникальных и технически сложных продуктов на рынке связи.
Одной из целей создания виртуального оператора станет предоставление клиентам ПСБ выгодных продуктовых предложений и скидок на сотовую связь.
«Крупные банки заняты развитием собственных экосистем, а мобильная связь становится связующим звеном между ее элементами и проявлением заботы о клиенте. С запуском своего оператора банки получают возможность увеличить сроки активности клиента в экосистеме в 4-5 раз», — говорит Антон Годовиков, генеральный директор Tele2.
Отметим, что клиентская база таких операторов связи в нашей стране каждый год прирастает более чем в 2 раза, а совокупная выручка увеличилась почти вдвое — до 15 млрд рублей. Такие показатели говорят не только о востребованности продукта на рынке, но и высоком инвестпотенциале этого направления.
Ранее мы писали о том, что бывшие топ-менеджеры «Связного» создадут нового ритейлера «Связь.ON» через ПСБ.
Фото на обложке: Pexels /
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