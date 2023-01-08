Mojo Vision не нашла инвестиций на коммерциализацию линз со встроенным дисплеем

Mojo Vision, стартап, который в течение многих лет разрабатывал умные контактные линзы со встроенным дисплеем и технологией AR, официально объявил о смене фокуса и переориентации с этого проекта на технологию микро-светодиодного дисплея.
Наряду со сменой стратегии компания провела и масштабные увольнения: порядка 75% сотрудников покинули Mojo Vision, как сообщил генеральный директор Mojo Vision Дрю Перкинс.
В прошлом году компания продемонстрировала рабочий прототип, но до его коммерциализации оставались годы. И оказалось, что на эти годы не хватает финансирования.
«Несмотря на значительный прогресс в разработке продукта, Mojo столкнулась со значительными проблемами при привлечении капитала. Спад в мировой экономике, чрезвычайно ограниченные рынки капитала и еще не доказанный потенциал рынка для передовых AR-продуктов - все это привело к тому, что Mojo Vision не смогла найти дополнительное частное финансирование для продолжения разработки Mojo Lens», – написал Перкинс в блоге компании.
Чтобы извлечь выгоду из более быстрых рыночных возможностей, компания решила развернуть свой бизнес и сосредоточить свои ресурсы на технологии Mojo Micro-LED.
Разработанный как важнейший компонент Mojo Lens и впервые анонсированный в 2019 году, дисплей Mojo Vision 14K PPI является самым маленьким и плотным динамическим дисплеем из когда-либо созданных.
Технологическая платформа Micro-LED, лежащая в его основе, достаточно мощная и гибкая, чтобы обслуживать широкий спектр приложений для любых носимых устройств нового поколения, телевизоров, видеостен и пр.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
- 2 4 тренда в разработке мобильных приложений в 2023 году
- 3 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
- 4 Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году
- 5 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023
16 января 2023
18 января 2023