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Mojo Vision не нашла инвестиций на коммерциализацию линз со встроенным дисплеем

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Mojo Vision, стартап, который в течение многих лет разрабатывал умные контактные линзы со встроенным дисплеем и технологией AR, официально объявил о смене фокуса и переориентации с этого проекта на технологию микро-светодиодного дисплея.

Mojo Vision не нашла инвестиций на коммерциализацию линз со встроенным дисплеем

Наряду со сменой стратегии компания провела и масштабные увольнения: порядка 75% сотрудников покинули Mojo Vision, как сообщил генеральный директор Mojo Vision Дрю Перкинс.

В прошлом году компания продемонстрировала рабочий прототип, но до его коммерциализации оставались годы. И оказалось, что на эти годы не хватает финансирования.

«Несмотря на значительный прогресс в разработке продукта, Mojo столкнулась со значительными проблемами при привлечении капитала. Спад в мировой экономике, чрезвычайно ограниченные рынки капитала и еще не доказанный потенциал рынка для передовых AR-продуктов - все это привело к тому, что Mojo Vision не смогла найти дополнительное частное финансирование для продолжения разработки Mojo Lens», – написал Перкинс в блоге компании.

Чтобы извлечь выгоду из более быстрых рыночных возможностей, компания решила развернуть свой бизнес и сосредоточить свои ресурсы на технологии Mojo Micro-LED.

Разработанный как важнейший компонент Mojo Lens и впервые анонсированный в 2019 году, дисплей Mojo Vision 14K PPI является самым маленьким и плотным динамическим дисплеем из когда-либо созданных.

Технологическая платформа Micro-LED, лежащая в его основе, достаточно мощная и гибкая, чтобы обслуживать широкий спектр приложений для любых носимых устройств нового поколения, телевизоров, видеостен и пр. 

Фото на обложке: Unsplash

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